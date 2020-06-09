Лондон, , 10:06 — REGNUM В мае 2020 года самой продаваемой маркой на авторынке в Британии стал Ford. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

За месяц дилеры Ford реализовали 2111 машин американской компании, что на 89,4% меньше, чем год назад.

На втором месте оказался немецкий бренд Mercedes-Benz. Продажи машин этой компании составили 2002 автомобиля — на 86,1% меньше уровня продаж прошлого года. Тройку лидеров замыкает компания Audi с результатом 1501 проданный автомобиль (-88,1%).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно BMW (1472 ед., — 88,1%) и Volkswagen (1197 ед., — 92,4%).

Напомним, по данным SMMT, в мае текущего года продажи новых авто на рынке в Британии составили 20 247 единиц. Это на 89% меньше по сравнению с отчётным месяцем прошлого года.

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