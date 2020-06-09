Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM В Ростовской области в период борьбы с коронавирусной инфекцией учреждения здравоохранения получат более 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 9 июня.

Медицинским оборудованием оснастят 13 фельшерско-акушерских пунктов Куйбышевского района, центральные райбольницы Константиновского, Миллеровского, Октябрьского, Цимлянского районов. Специальные измерительные приборы получит больница скорой медицинской помощи Новочеркасска.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2020 года донской губернатор Василий Голубев сообщил, что в течение трёх лет — с 2021 по 2023 годы — на Дону все ФАПы должны быть обновлены. В 2020 году планируется установить семь врачебных амбулаторий и 37 ФАПов.

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