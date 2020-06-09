Хабаровск, , 10:09 — REGNUM Коммунальные предприятия Хабаровского края накопили сотни миллионов рублей долгов за газ. По мнение поставщиков голубого топлива, это может негативно сказаться на подготовке к очередному отопительному сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

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«Задолженность теплоснабжающих организаций Хабаровского края перед поставщиком, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» составляет порядка 640 млн рублей. Из них почти 95% являются просроченной задолженностью», — говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

В декабре прошлого года руководство Хабаровского края подписало график поэтапного погашения задолженности. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы — собираемость платежей упала. Сегодня постоянно фиксируются факты неполной оплаты за газ предприятиями малой энергетики в Амурском, Солнечном, Ульчском и Николаевском районах.

В «АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» выразили серьёзную обеспокоенность в связи с ростом неплатежей, поскольку это может негативно отразиться на подготовке к зиме объектов газораспределения в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край разоряется, покупая газ за доллары США с 2005 года. Регион покупает газ с проекта «Сахалин-1» по международному контракту, за доллары. Стоимость газа по условиям контракта не подлежит пересмотру.