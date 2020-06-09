Оренбург, , 10:01 — REGNUM В Оренбургской области установлена величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года. На душу населения приходится 9 209 рублей, сообщает пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, что по сравнению с показателем, утверждённым на IV квартал 2019 года (8 991 рубль), размер прожиточного минимума увеличился на 218 рублей.

За I квартал 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составил 9 828 рублей, для пенсионеров — 7 632 рубля, а для детей — 9 571 рубль.

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