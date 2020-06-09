Тюмень, , 09:30 — REGNUM В Тюменской области программу по расселению аварийного жилья планируют исполнить на два года раньше установленного срока. А именно, в 2023 году вместо 2025-го, сообщает пресс-служба главы региона.

Это закреплено соответствующим распоряжением губернатора Тюменской области Александра Моора.

Согласно пунктам программы расселению подлежат 147,51 тыс. кв. м аварийного жилья. По состоянию на 1 июня 2020 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Тюменской области расселено 36,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Это в 1,6 раз более установленных программных объёмов.