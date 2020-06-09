Москва, , 09:16 — REGNUM Сегодня, 9 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе. Цена восстановилась на 0,75%, до $41,09, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупателям сейчас нужно держать оборону для защиты уровень $40. При сохранении положительной динамики высока вероятность, что к концу недели цена превысит $45.

Цена на баррель нефти марки WTI сегодня утром выросла на 0,65% до $38,44.

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