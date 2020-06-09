Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Посевная площадь в Казахстане по итогам весенних полевых работ составила 22,5 млн га, что на 1% больше, чем годом ранее. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе правительства республики.

На заседании правительства по итогам социально-экономического развития республики в январе — мае 2020 года поднимался вопрос развития аграрной промышленности. Отмечается, что за отчетный период объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 2,2%.

Участники заседания рассмотрели также развитие других отраслей промышленности. В частности, рост производства в сфере легкой промышленности составил 10,8%, производство строительных материалов выросло на 12,3%, а объем строительства — на 5,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2020 года ВВП Казахстана сократился на 1,7%. По итогам года ожидается сокращение на уровне 0,9% от ВВП.

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