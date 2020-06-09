Лондон, , 08:57 — REGNUM В мае 2020 года мировой объём судостроения составил 570 тыс. CGT, что на 59% меньше по сравнению с апрелем текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на британское агенство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, в мае текущего года объём судостроения Китая составил 270 тыс. CGT (13 судов), Южной Кореи — 230 тыс. CGT (восемь судов), Японии — 50 тыс. CGT (два судна).

Эксперты предполагают, что во втором полугодии доля Южной Кореи на рынке значительно возрастет, поскольку три южнокорейские судостроительные компании подписали крупный контракт с Катаром.

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Отмечается, что в период с января по май 2020 года объём судостроения Китая составил 2,88 млн (121 судно), Южной Кореи — 900 тыс. (32 судна), Японии — 490 тыс. (31 судно).