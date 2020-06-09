Москва, , 08:36 — REGNUM За январь-апрель самым покупаемыми байками на вторичном моторынке РФ стали мотоциклы марки Honda. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период российские мотолюбители приобрели 4,8 тыс. подержанных мотоциклов японской марки, что составляет более 25% вторичного рынка мототехники в РФ.

На втором месте по популярности на вторичном моторынке в стране разместились байки ещё одной японской компании — Yamaha (3,2 тыс. ед.). Тройку лидеров марочного рейтинга замыкает Suzuki с результатом 2,1 тыс. единиц.

Четвёртое и пятое места на вторичном рынке мотоциклов занимают соответственно бренды Kawasaki (1,7 тыс. ед.) и BMW (1,5 тыс. ед.).

Напомним, за четыре месяца текущего года российские мотолюбители приобрели 18,8 тыс. байков с пробегом — на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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