Амстердам, , 08:25 — REGNUM Нидерландский банк — национальный банк страны — предупредил, что коронакризис отбросит экономику на пять лет назад. По мнению банка, страна не сможет избежать глубокой рецессии.

Ожидается, что в 2020 г. экономика Нидерландов сократиться на 6,4%, что составило бы исторический антирекорд. В 2021 г. безработица, по предварительной оценке, может достигнуть отметки 7,3%. В этом случае без работы останутся 700.000 человек. В 2022 г. ожидается снижение безработицы.

Экономисты банка Rabobank также выступили с пессимистическими прогнозами. По их мнению, речь может идти о самой сильной рецессии за последние сто лет.