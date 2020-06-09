Москва, , 08:12 — REGNUM С января по апрель 2020 года мотолюбители России приобрели 18,8 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За первый квартал перепродажи на вторичном рынке мотоциклов составили 9,9 тыс. экземпляром. Это на 37% больше, чем годом ранее. Однако в апреле текущего года в связи с пандемией нового коронавируса реализация байков снизилась на 43%.

Отмечается, что наибольшее число перепродаж подержанных мотоциклов в период с января по апрель было в Москве (2,7 тыс. ед.) и Подмосковье (2,2 тыс. ед.). При этом суммарно на их долю пришлось порядка 26% всего рынка.

Далее по количеству проданных подержанных мотоциклов идёт Санкт-Петербург с результатом 1,1 тыс. экземпляров. Что же касается других субъектах РФ, то там показатели перепродаж байков находятся ниже отметки в 1000 единиц.

Напомним, в первом квартале текущего года автодилеры России продали 1961 новый мотоцикл — на 105,1% больше результата прошлого года.

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