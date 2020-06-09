Пенза, , 09:32 — REGNUM В Пензенскую область поступила новая техника, ключи от которой 8 июня передал губернатор региона Иван Белозерцев представителям лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Лесопожарная и лесопатрульная техника приобретена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Новые автомобили позволят проводить все необходимые мероприятия, которые необходимы для сохранения леса — опашку массивов, регулярное их патрулирование, оперативное тушений пожаров, заметил глава области.

Всего закуплено 33 единицы спецтехники: четыре лесопожарных комплекса «Егерь» на базе автомобиля ГАЗ-33 081, семь автомобилей УАЗ «Патриот», 18 автомобилей УАЗ «Хантер», три квадроцикла с прицепом, один седельный тягач «КамАЗ-65 221».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Пензенскую область уже поступала новая лесопожарная техника — два комплекса на базе автомобиля ГАЗ-330 813, два трала для перевозки тяжелой техники.

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