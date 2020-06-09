Кемерово, 9 июня 2020, 07:20 — REGNUM Сбербанк признал Кемерово городом, который быстрее всех в стране восстанавливается после коронавируса, — потребление товаров и услуг практически полностью нормализовалось после спада, вызванного пандемией коронавируса. По данным аналитиков банка, индекс потребительской активности в муниципалитете вернулся к уровню 2019 года, отставание составляет всего 0,2 пункта из 100. Об этом сообщает правительство Кузбасса.
Доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг предположила, что «вполне возможно, что в Кемерове такая ситуация».
«В настоящий момент нам сложно удалённо из Новосибирска оценить положение в Кемерове. Все зависит от того, насколько останавливались экономические процессы в регионе и как это повлияло на доходы кемеровчан. Хотя сомнения у меня вызывает такая радужная оценка сегодняшней ситуации у наших соседей», — подчеркнула она.
В Новосибирской области, уточняет эксперт, положение с эпидемией только нарастает.
«Регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса. Но, на мой взгляд, статистика реально заболевших значительно выше. Примерно в 6−8 раз. Многие не прибегают к официальной медицинской помощи и предпочитают лечиться в домашних условиях самостоятельно. Кому это удаётся — те излечиваются в домашних условиях, кому не удается — уже в тяжёлом состоянии доставляют в больницы. Здесь нашим землякам надо проявлять сознательность и не доводить себя до критического состояния, а своевременно прибегать к профессиональной медицинской помощи», — считает Татьяна Гениберг.
Пандемия оказала на новосибирскую экономику достаточно сильное влияние, считает эксперт.
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