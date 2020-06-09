Кемерово, , 07:20 — REGNUM Сбербанк признал Кемерово городом, который быстрее всех в стране восстанавливается после коронавируса, — потребление товаров и услуг практически полностью нормализовалось после спада, вызванного пандемией коронавируса. По данным аналитиков банка, индекс потребительской активности в муниципалитете вернулся к уровню 2019 года, отставание составляет всего 0,2 пункта из 100. Об этом сообщает правительство Кузбасса.

Доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг предположила, что «вполне возможно, что в Кемерове такая ситуация».

«В настоящий момент нам сложно удалённо из Новосибирска оценить положение в Кемерове. Все зависит от того, насколько останавливались экономические процессы в регионе и как это повлияло на доходы кемеровчан. Хотя сомнения у меня вызывает такая радужная оценка сегодняшней ситуации у наших соседей», — подчеркнула она.

В Новосибирской области, уточняет эксперт, положение с эпидемией только нарастает.

«Регион занял 19-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса. Но, на мой взгляд, статистика реально заболевших значительно выше. Примерно в 6−8 раз. Многие не прибегают к официальной медицинской помощи и предпочитают лечиться в домашних условиях самостоятельно. Кому это удаётся — те излечиваются в домашних условиях, кому не удается — уже в тяжёлом состоянии доставляют в больницы. Здесь нашим землякам надо проявлять сознательность и не доводить себя до критического состояния, а своевременно прибегать к профессиональной медицинской помощи», — считает Татьяна Гениберг.

Пандемия оказала на новосибирскую экономику достаточно сильное влияние, считает эксперт.

«Многий малый бизнес уже закрылся, в особенности пекарни, салоны красоты, мелкие непродовольственные магазины. Так как постоянные арендные платежи оказались неподъёмными затратами. Простаивают фитнес-клубы, большие магазины, отели. Во многих бизнес-центрах освобождаются офисные помещения от 30 до 400 кв. м. Бизнес переводит сотрудников либо в полную удалёнку, либо ищет небольшие офисы от 10 до 30 кв. м. по линии метро. Магазины, мелкое производство тоже ужимается со 100 до 40 кв. м. в среднем. Количество уволенных сотрудников выросло, по официальным данным, на 6 тыс. чел., с 14 до 20 тыс.чел., по неофициальным данным — в три раза. Удар по новосибирской экономике COVID-19 нанес сильнейший. Значительно сильнее, чем медицинский.

С 9 июня у нас вводятся разрешительные меры. Разрешено работать непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. м. Так как Новосибирск преимущественно торговый город, то надеемся, что это существенно оживит нашу экономику.

Татьяна Гениберг А новосибирскому бизнесу хотелось бы пожелать быть более оптимистичным, быстро адаптироваться к сложившейся ситуации, трансформировать бизнес под новые реалии, что-то перевести в онлайн-торговлю, что-то в онлайн оказание услуг, оптимизировать затраты на производство. Разработать новые финансовые модели, которые бы позволили оставлять больше прибыли. Создавать новые продукты, более востребованные и актуальные. Где-то придется и работать на перспективу, без значительных быстрых доходов. Но тот, кто сможет это сделать, — при выходе из кризиса будет на коне, остальные останутся аутсайдерами, либо их уже не будет».

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