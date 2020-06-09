Кигали, , 07:17 — REGNUM Власти Руанды выделили из бюджета 100 миллиардов руандских франков (около $105 млн) для предоставления кредитов бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что объем выделенных средств составляет 10% от валового-внутреннего продукта страны. Предполагается, что благодаря финансовой помощи ряд предприятий в Руанде сможет продолжить работу, при этом не сокращая штат. Кредиты будут предоставляться сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Руанды заявили о подготовке смягчений карантинного режима в стране. В частности, в стране разрешат заниматься спортом при полном соблюдении всех санитарных требований.

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