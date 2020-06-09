Москва, , 07:00 — REGNUM Стоимость отдыха на курортах России может подорожать почти на 30 процентов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в интервью «Известиям».

Он считает, что это может произойти по двум причинам. Первая состоит в том, что участники отрасли хотят вернуть упущенную прибыль, а вторая — связанна с ростом спроса на туристические услуги внутри страны из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

Также, по словам Курносова, предложение туруслуг в России ограничено. Кроме того, как подчеркнул вице-президент АТОР, сезон в этом году будет короче, чем в предыдущие периоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что внутренний туризм в России планируется возобновить с 1 июля.

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