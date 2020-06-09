Лос-Анджелес, США, , 06:26 — REGNUM Подразделение китайской государственной телекоммуникационной компании China Telecom в США опротестовало решение Федеральной комиссии по связи (FCC) об отзыве лицензии на работу, пишет 8 июня газета The New York Times.

Своё обращение к властям США подразделение китайской компании направило после того, как Министерство юстиции США и другие федеральные агентства в апреле 2020 года попросили FCC принять меры, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В China Telecom назвали претензии правительства «необоснованными» и утверждают, что FCC не должна менять своё решение, основываясь исключительно на политических разногласиях США и Китая «в условиях отсутствия доказательств какого-либо конкретного нарушения».

China Telecom — китайская государственная телекоммуникационная компания. Является крупнейшим оператором телефонной связи и третьим по величине оператором сотовой связи в Китае.

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