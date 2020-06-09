Пекин, , 05:50 — REGNUM Курс юаня вырос на 171 базисный пункт по отношению к доллару США, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

По данным Китайской валютной торговой системы, курс китайской валюты составил 7,0711 юаней за доллар США. На спотовом валютном рынке Китая юань может колебаться на уровне 2% от центрального паритетного курса, устанавливаемого каждый торговый день.

Расчет центрального паритетного курса юаня по отношению к доллару США рассчитывается на основе средневзвешенных цен, предлагаемых маркет-мейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.