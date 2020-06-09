Новосибирск, , 05:49 — REGNUM Аграрии Новосибирской области засеяли яровыми культурами около 1,9 млн гектаров. Посевная кампания в регионе завершилась на десять дней раньше, чем в 2019 году. Об этом и сообщили в региональном минсельхозе.

Посевная площадь по сравнению с прошлым годом увеличена почти на 50 тыс. гектаров.

«Превысили стопроцентные показатели в целом по области в 19 районах, — уточнили в министерстве сельского хозяйства. — Так, в Кочковском районе засеяно 108,8% от запланированных площадей, в Мошковском — 106,5%, в Барабинском — 105%, в Болотнинском — 103,7%».

Половину из засеянных в регионе площадей занимает пшеница — 963,8 тыс. га.