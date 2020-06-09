Новосибирск, , 05:42 — REGNUM В Новосибирской области в мае 2020 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц составила 4545,3 рубля. По сравнению с апрелем она выросла на 0,6%, с начала года — на 8,8%. Таковы данные Новосибирскстата.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,4%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, плодов и овощей — 17,7%, мяса и мясопродуктов — 16,9%, жиров — 4,9%, рыбы — 4,7%, чая, соли и специй — 3,6%, яиц — 2%, сахара и кондитерских изделий — 1,9%», — уточняет региональный орган статистики.

Среди сибирских регионов самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам мая сложилась в Красноярском крае (4922,91 рубля), самая низкая — в Омской области (3805,87 рубля)