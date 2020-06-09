Путянь, , 05:38 — REGNUM Компания Tianjin Port Group в северном городе центрального подчинения Китая обеспечила рост грузового товарооборота на 1% в годовом исчислении до 168 млн тонн за первые пять месяцев 2020 года, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Контейнерный оборот превысил 6,89 млн двадцатифутовых эквивалентов за указанный период, что на 1,6% выше в годовом исчислении. Порт, расположенный на берегу Бохайского моря, является центральным морским судоходным выходом для региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Компания также обеспечила рост своего бизнеса, несмотря на эпидемию нового коронавируса, обеспечив сотрудничество с ключевыми соседними портами, стремясь удержать сложившиеся логистические цепочки.

В связи с тем, что огромное количество импортированных рефрижераторных контейнеров оказались без дела в порту на фоне пандемии, компания вложила 13 млн юаней (около $1,8 млн) в оптимизацию портовых складов, а также увеличила пропускную способность на 80%. За первые пять месяцев года компании перевалила 311 тыс. двадцатифутовых эквивалентов с моря на железную дорогу, что на 36,4% больше, чем годом ранее.