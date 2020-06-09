Новосибирск, , 05:35 — REGNUM В Новосибирской области цены на потребительском рынке в мае 2020 года выросли на 0,3% — по сравнению с апрелем. В том числе цены на продовольственные товары повысились на 0,4%, услуги — на 0,8%. Стоимость непродовольственных товаров осталась на прежнем уровне. Такие данные приводит Новосибирскстат.

На динамику цен в группе продовольственных товаров существенно повлияло снижение стоимости плодоовощной продукции. Так, цены на лимоны после роста в апреле упали на 38,7%, на чеснок — на 22,2%, лук репчатый и белокочанную капусту — на 8,8%, свежие помидоры — на 8%, виноград — на 5%, огурцы — на 4,7%. В то же время подорожали свекла и яблоки — на 13,3% и 5,7% соответственно.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали мужские ветровки — на 5%, эмалированные кастрюли — на 4,7%, детские велосипеды — на 4,4%, электрические чайники и швейные нитки — на 2,9%. Снизились цены на газовое моторное топливо — на 14,1%, утюги — на 8,4%, флеш-накопители — на 6,5%, школьные рюкзаки - на 5,8%.

В группе медицинских товаров выросли цены на электронный термометр — на 12,6%, бинт — на 5,7%, вату — на 2,9%, отечественный анальгин — на 2, 7%.

Также подскочили цены на проезд в пассажирском железнодорожном транспорте: стоимость билета в купе фирменного поезда повысилась на 19,3%, нефирменного поезда — на 18,4%, в плацкартном вагоне фирменного поезда — на 18,9%. Авиаперелёты подорожали на 11,6%.