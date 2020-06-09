Пекин, , 05:31 — REGNUM Китайский чиновник развеял опасения, что Хайнаньская зона свободной торговли подорвёт статус Гонконга как глобального финансового, торгового и грузового центра, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

По словам заместителя директора Национальной комиссии КНР по развитию и реформе, Линь Няньсю, обе специальные экономические зоны свободной торговли имеют разную ориентацию и приоритетную направленность. Создание зоны свободной торговли Хайнань «не станет шоком для Гонконга», заявил Линь, добавив, что островная провинция сфокусируется на туризме, современных услугах и высокотехнологичных отраслях.

«Мы должны на полную мощность раскрыть потенциал Хананя в сфере природных ресурсов, уникального географического расположения, а также его преимущества в виде поддержки со стороны огромного внутреннего рынка», — заявил Линь.

Страна продолжит при этом заниматься совместно развитие Хайнани, района Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао, а также обеспечивать процветание и развитие Гонконга в долгосрочной перспективе.

Напомним, что на прошлой неделе власти Китая выпустили мастер-план создания свободного торгового порта Хайнь, целью которого является превращение самой южной китайской островной провинции в свободный торговый порт глобального уровня влияния к середине века.