Ашхабад, , 02:16 — REGNUM Темп роста экономики Туркмении в январе — мае 2020 года сложился на уровне 6,2%, передают туркменские СМИ со ссылкой на официальные данные правительства.

Объем производства промышленной продукции за пять месяцев текущего года увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А в сельскохозяйственном секторе производство выросло сразу на 17,4%

При этом план по добыче нефти и газового конденсата перевыполнен на 8,3%, природного газа — лишь на 0,4%. План по переработке нефти перевыполнен на 2,5%, а по производству сжиженного газа — на 18%, бензина — на 9,2% и дизтоплива — на 3,6%.

В сфере строительства темпы роста превышают прошлогодний показатель на 7,3%, а план по строительным работам перевыполнен на 7,1%.

Объем розничного товарооборота превышает прошлогодний на 19,6%.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом минувшего года увеличилась на 10,5%.

Конкретные показатели в денежном эквиваленте туркменские власти традиционно не приводят.