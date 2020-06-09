Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Норильского никеля» сохранится на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом, сообщили 8 июня в пресс-службе международного рейтингового агентства Fitch.

Отмечается, что рейтинг сохранён, несмотря на падение спроса и цен на промышленные металлы, в частности, медь и никель, и несмотря на аварию в Норильско-Таймырской энергетической компании, которая привела к попаданию в окружающую среду более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.

В Fitch полагают, что компания сумеет сохранить высокий уровень прибыли за счет высоких цен на палладий и минимизирует последствия экологической катастрофы. Ранее, напомним, в «Норникеле», который является собственником аварийного резервуара, заявили, что у них есть план ликвидации происшествия.

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