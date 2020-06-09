Москва, , 00:47 — REGNUM Более 90 млн рублей потерял бюджет России в 2018—2019 годах в связи с нарушениями таможенного законодательства, сообщили 8 июня в Счётной палате РФ по результатам проверки Федеральной таможенной службы РФ и подведомственных ей Московской областной и Тверской таможен.

Проверка показала, что недостоверное заявление сведений о товарах присутствует в 1461 таможенной декларации.

«Всего было установлено нарушений таможенного законодательства на сумму более 90 млн рублей, что является потерями федерального бюджета», — прокомментировал полученные результаты аудитор Андрей Батуркин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Правительство РФ утвердило стратегию развития таможенной системы до 2030 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин: таможенная сфера будет серьёзно модернизирована до 2030 года