Тегеран, , 08:56 — REGNUM 7 июня генеральный директор иранской таможенной службы Мехди Мирашрафи заявил, что внешняя торговля Ирана за прошедший иранский год (завершился 20 марта 2020 года) составила 85 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мирашрафи особо подчеркнул в своем заявлении на официальном заседании парламента, что Иран экспортировал 135 миллионов тонн товаров. При этом, по его словам, объём импорта страны составил 35 миллионов тонн.

Говоря о мерах таможенных службы страны в поддержку производства, упрощения процедур торговли и укрепления экономики, он подчеркнул: «В условиях импорта более 80% товаров составляли промежуточные товары, оборудование производственных линий и сырье, и если мы обеспечим возможности для импорта этих товаров, то снизим цены. Таким образом, мы существенно поможем производственному сектору».