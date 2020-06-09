Тегеран, , 09:15 — REGNUM 7 июня управляющий директор иранской компании Investment Petrochemical Group Co (IIPGC) заявил, что реализация четырех нефтехимических проектов стоимостью 103 миллиона долларов увеличит производственные мощности страны в этой области на 107 тысяч тонн. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Расул Ашрафзаде сделал это заявление в ходе пресс-конференции, посвящённой теме развития нефтехимической промышленности. «Были предоставлены финансовые ресурсы», — сказал Ашрафзаде, добавив, что проекты также дадут дополнительные рабочие места и будут реализованы в менее развитых районах.

Как заявил директор компании, четыре проекта будут реализованы в Сонкоре в западной провинции Керманшах, Махшаре в юго-западной провинции Хузестан, Лордегане в юго-западной провинции Чахармахаль и Бахтиария, а также в Урмии в северо-западной провинции Западный Азербайджан.

«Кроме того, эти проекты не только приведут к развитию комплементарных отраслей, но и предотвратят импорт химической и нефтехимической продукции из других стран», — отметил он.

Согласно опубликованному в конце мая отчету о нефтехимической деятельности Ирана, 55 нефтехимических компаний, действующих в Иране, произвели 31 миллион тонн продукции в прошлом иранском году, закончившемся 20 марта 2020 года.