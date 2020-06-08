Ашхабад, , 21:40 — REGNUM В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за неделю заключено 76 контрактов на общую сумму $31 млн 352 тысячи (2 млрд 151 млн рублей), передают туркменские СМИ.

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Китая, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии Афганистана, Турции, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Белиза.

Они приобрели полипропилен, полиэтилен, тяжелый вакуумный газойль, бензин, хлопчатобумажную пряжу, стекло и ковровые изделия.

Для нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты закупили полиэтилен, полипропилен, хлопок-волокно и хлопковые отходы на 139 млн 596 тысяч манатов (2 млрд 741 млн рублей).