Ижевск, , 21:38 — REGNUM В Удмуртии впервые на трех объектах, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», в комиссии в составе представителей заказчика, подрядчика участвовали представители общественной организации «Благо» — люди с ограниченными возможностями здоровья. Работы принимали инвалиды-колясочники, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Маломобильные граждане на практике могут проверить, насколько ремонт тротуаров, пешеходных переходов соответствует понятию «Доступная среда». Это особенно важно при проведении рабочих комиссий, когда объект готов на 70% и выше», — отметил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Комиссия приняла переулок Профсоюзный, а также участок улицы Загородной протяженностью 260 метром и участок улицы Западной длиной 250 метров. Два последних объекта расположены параллельно друг другу и ведут к ГКБ №3. По итогам работы комиссии принято решение пересмотреть обустройство тротуаров на объектах, чтобы они стали удобными для маломобильных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Удмуртии до конца 2020 года в рамках нацпроекта планируется отремонтировать и реконструировать около 300 км дорог. По нацпроекту БКАД будет отремонтировано 42 объекта, 23 из которых — в Ижевске, объём финансирования составит 1,3 млрд рублей. По программе сельских территорий построят три дороги за 646 млн рублей. По опорному плану отремонтируют 18 дорог за 700 млн рублей. Будут реконструированы четыре региональных трассы — на это направят 665 млн рублей.

Первый объект по нацпроекту в Ижевске был сдан 15 мая, это участок улицы Пушкинской в Ижевске — от улицы Холмогорова до улицы 10 лет Октября.