Москва, , 21:37 — REGNUM Цены на нефть российской экспортной марки Urals на торгах 5 июня превысили ключевую отметку, прописанную в федеральном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает агентство Argus.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным агентства, стоимость партий российской нефти бренда Urals с поставкой в порт Роттердам (Нидерланды) и с учетом расходов на фрахт судна и страхование груза на 5 июня составила $42,55 за баррель.

Это выше, чем цена отсечения нефтегазовых доходов России по бюджетному правилу. В федеральном бюджете 2020 года эта величина составляет $42,4 за баррель.

По существующему правилу, все доходы от цены выше этого уровня идут в Фонд национального благосостояния.