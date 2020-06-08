Сеул, , 21:34 — REGNUM Требование южнокорейской прокуратуры выдать ордер на арест Ли Чжэ Ёна, являющегося фактическим главой группы компаний Samsung Group, не было удовлетворено судом Сеула, сообщает 8 июня Yonhap.

Ли, являющийся вице-президентом Samsung Electronics, пробыл в суде порядка девяти часов — так долго длилось сегодня, 8 июня, разбирательство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня южнокорейская прокуратура обратилась в суд с запросом на арест Ли Чжэ Ёна. Его обвиняют в коррупционной эпизоде, связанном со слиянием пять лет назад Cheil Industries и Samsung C&T.

В результате этой сделки Ли фактически один стал контролировать Samsung Group. Прокуратура утверждает, что участники сделки намеренно занизили стоимость акций Samsung C&T, и только таким образом он смог добиться власти над компанией.

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