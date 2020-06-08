Бишкек, , 21:12 — REGNUM В Киргизии насчитали 2 млн 382,5 тысячи трудоустроенных граждан, что составляет 36,9% от общей численности населения республики, передает «Кабар» со ссылкой на министерство экономики.

Больше всего занятого населения числится в Ошской области — 569,1 тысячи человек и в столице — 461,2 тысячи человек. Затем следуют Джалал-Абадская область — 359 тысяч человек и Чуйская область — 348 тысяч человек.

В Баткенской области насчитали 178,4 тысячи трудоустроенных киргизстанцев, в Иссык-Кульской области — 162,9 тысячи, в Таласской области — 108,8 тысячи и в городе Оше — 105,4 тысячи.

Замыкает список Нарынская область, в которой зарегистрировано только 89,6 тысячи трудоустроенных граждан.