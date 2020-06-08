Бишкек, , 21:11 — REGNUM Сейчас в Киргизии существует 1 974 крупных предприятия, 4 319 средних и 23 990 малых, передает «Кабар» со ссылкой на министерство экономики республики сегодня, 8 июня.

Также, по данным ведомства, в стране действуют 344 401 крестьянское хозяйство и 346 190 индивидуальных предпринимателей.

Наиболее активно в Киргизии росло количество предпринимателей — за последний год их стало на 8 400 человек или на 2,4% больше, а также количество крестьянских хозяйств — за год их стало на 8 000 или на 2,3% больше.

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