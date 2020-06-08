Москва, , 20:48 — REGNUM Инфляция в России в июне составит 0,1−02% после 0,3% в мае. Такой прогноз приводится в опубликованном 8 июня обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».

Как отмечают в министерстве, динамика инфляции в текущем месяце будет в значительной степени определяться ценовой политикой организаций в сфере торговли непродовольственными товарами и бытовых услуг, возобновивших работу во многих регионах.

«В то же время темпы роста цен будут сдерживаться потребительским спросом, который, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в начале июня остаётся ниже уровней до введения режима нерабочих дней», — говорится в обзоре.

В Минэкономразвития считают, что «при сохранении стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции темпы роста потребительских цен в июне ожидаются на уровне 0,1−0,2% в месячном выражении, что соответствует диапазону 3,0−3,2% в годовом выражении».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Банк России спрогнозировал инфляцию в стране в июне на уровне 0,2−0,4%.

Согласно данным Росстата, в мае инфляция в России составила 0,3% после 0,8% в апреле, а в годовом выражении показатель замедлился до 3% с 3,1% в предыдущем месяце. За период с начала 2020 года рост потребительских цен достиг 2,4%.

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