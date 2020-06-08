Нью-Йорк, США, , 20:32 — REGNUM Индекс Nasdaq фондового рынка США 8 июня вырос до уровней раньше пандемии коронавируса и движется к самому высокому закрытию с 1948 года.

К настоящему моменту Nasdaq вырос на 40,60 пункта (0,41%), до 9854,68 пункта, максимум индекса составляет 9858,79 пункта. Максимум закрытия индекса в феврале 1948 года — 9817,18 пункта.

Другие основные индексы Уолл-стрит также находятся в «зеленой зоне» — Dow Jones вырос на 260,18 пункта (0,96%), до 27 371,16 пункта, S&P 500 вырос на 16,41 пункта (0,51%), до 3210,34 пункта.

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