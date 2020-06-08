Ростов-на-Дону, , 20:25 — REGNUM В Ростовской области возобновили движение пригородных и городской электричек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта регионе 8 июня.

«В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией, на территории донского региона на всех направлениях курсировали 38 составов электропоездов и рельсовых автобусов. Маршрутная сеть обеспечивала своевременный проезд жителей области к месту работы и обратно», — напомнил заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

В настоящее время возобновлено движение поездов в рамках проекта «Городская электричка», а также добавлены электрички на пригородных маршрутах. Количество пригородных поездов увеличено до 58,5 пар.

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