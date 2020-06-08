Вена, , 20:14 — REGNUM Правительство Австрии согласилось выделить подразделению Lufthansa €450 млн ($508 млн) в виде кредитов и грантов, 8 июня сообщает агентство Reuters.

По словам источников агентства в австрийском правительстве, сумма включает €300 млн в виде шестилетних займов с 90%-ной гарантией государства, а также €150 млн в виде грантов.

Помощь австрийского правительства меньше запрошенных Lufthansa €767 млн и гораздо меньше одобренных для авиакомпании €9 млрд помощи от правительства Германии.

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