Москва, , 20:13 — REGNUM Правительство России подготовит предложения по выделению дополнительных бюджетных средств на реализацию программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Представить предложения по вопросам выделения дополнительных средств на увеличение объёмов новых и пролонгацию на срок до 1 года действующих кредитов, выданных по льготной ставке сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную или последующую переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Сообщается, что доклад правительства по данному вопросу должен быть представлен главе государства до 15 июля 2020 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, Владимир Путин также поручил правительству увеличить на 4,5 млрд рублей объём государственных субсидий на закупку отечественной сельхозтехники в 2020 году.

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