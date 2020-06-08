Москва, , 19:56 — REGNUM Объём государственных субсидий на закупку отечественной сельхозтехники в 2020 году будет увеличен на 4,5 млрд рублей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 20 мая совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Согласно документу, обнародованному пресс-службой Кремля, субсидии на сумму 2 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета производителям сельскохозяйственной техники. 1,5 млрд рублей будет выделено производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при их приобретении.

Ещё 1 млрд рублей составят субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении получателям скидок на авансы по договорам лизинга спецтехники и оборудования.

Кроме этого, Владимир Путин распорядился обеспечить увеличение на 6 млрд рублей уставного капитала акционерного общества «Росагролизинг».

Отчёт о исполнении данных поручений правительство должно будет представить до 25 июня 2020 года.

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