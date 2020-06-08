Москва, , 19:38 — REGNUM Всемирный банк считает, в 2020 году экономика планеты сократится на 5,25%. Об этом сказано в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 года.

В докладе констатируется, что пандемия коронавируса и принятые из-за нее карантинные меры оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию.

Согласно прогнозу ВБ, экономика планеты по итогам 2020 года сократится на 5,2%. Это самый глубокий спад с момента окончания Второй мировой войны.

Кроме того, сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

Всемирный банк ожидает, что восстановление мировой экономики придется на 2021 год. Там рост составит 4,2%.