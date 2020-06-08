Триполи, 8 июня 2020, 18:42 — REGNUM Добыча нефти на нефтяном месторождении Эль-Филь в Ливии возобновляется, сообщила 8 июня ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) в Facebook.
Отмечается, что форс-мажорная ситуация, объявленная в начале года, закончилась.
Напомним, накануне, 7 июня, NOC объявила о возобновлении нефтедобычи на другом ливийском месторождении — Эш-Шарара.
Работа нефтяной инфраструктуры Ливии была парализована в начале года решением главы Ливийская национальная армии Халифы Хафтара, который приказал блокировать объекты нефтяной промышленности.
Форс-мажорная ситуация была объявлена NOC в середине января из-за закрытия главных нефтяных терминалов Ливии. Затем прекратилась добыча нефти на Эш-Шарара и Эль-Филь.
После объявления президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси 6 июня так называемой каирской инициативы по Ливии (прекращение огня в Ливии с 8 июня) NOC отменила форс-мажор.
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