Москва, , 18:34 — REGNUM Всемирный банк ухудшил прогноз спада внутривенного валового продукта Российской Федерации в 2020 году. Об этом сказано в прогнозе банка по мировой экономике.

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.

Основные причины спада — это пандемия корорнавируса и падение цен на нефть.

Примечательно, что еще в январе 2020 года ВБ прогнозировал, что в 2020 году экономика России вырастет на 1,6%. Но события пошли по другому пути