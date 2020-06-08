Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Средняя стоимость барреля нефти в мире в 2020 году составит $32, в 2021 году — $38 за баррель. Такой прогноз обнародовал 8 июня Всемирный банк.

Последняя оценка оказалась ниже январских прогнозов банка на $26 и $21 за баррель соответственно.

По оценкам Международного энергетического агентства, которые приводятся в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», в I квартале 2020 года общемировой спрос на нефть сократился почти 5%, а во II квартале ожидается его падение на 20%.

Отмечается, что в дополнение к этому фактором, существенно повлиявшим на стоимость нефти, стала произошедшая в марте задержка с достижением соглашения ОПЕК+ о дальнейшем сокращении объёмов добычи.

Тем временем, запасы нефти в хранилищах продолжали расти, и ожидается, что в июне они будут заполнены практически полностью, говорится в докладе.