Бишкек, , 18:11 — REGNUM Международная ассоциация развития намерена выделить правительству Киргизии $50 млн (3 млрд 431 млн рублей) на реализацию проекта «Образование для будущего». Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба парламента республики.

Из этих денег $25 млн (1 млрд 715 млн рублей) могут быть предоставлены в виде кредита под 0,75% годовых со сроком погашения 38 лет, из которых шесть лет — льготный период. Вторую половину суммы Киргизия может получить в качестве гранта.

При этом $9,9 млн (679 млн рублей) будет направлено на консультационные услуги, $5,75 млн (394 млн рублей) — на обучение и 1,6 млн (109 млн рублей) — на операционные расходы.

Проект «Образование для будущего» ставит перед собой целями улучшение подготовки детей к школе и повышение квалификации учителей, а также продвижение в рейтинге международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

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