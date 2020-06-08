Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:45 — REGNUM В Ярославской области администрация Переславля-Залесского обратится в прокуратуру в связи с возможным ограничением поставок воды для производственных нужд предприятий на промышленной площадке «Славич». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Промплощадка «Славич»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 10 июня может быть ограничена поставка холодной воды на промплощадку «Славич» в Переславле-Залесском в связи с долгом, который образовался у поставщика воды перед транспортировщиком ООО «Тимекс». Администрация Переславля-Залесского предоставила свой комментарий о сложившейся ситуации.

«В настоящее время задолженность ООО «Тимекс» перед МУП «Комплекс» намного превышает долг «Комплекса» перед «Тимексом», и составляет более 16 млн руб. От взаимозачета «Тимекс» отказывается, оспаривая наличие этого долга. (Следует отметить, что по этому вопросу был суд, который признал наличие задолженности, но решение еще не вступило в законную силу). В связи с намерением ООО «Тимекс» отключить воду на предприятии МУП «Комплекс» и администрация вынуждены обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования,» — сообщила администрация Переславля-Залесского.

Администрация Переславля считает причиной сложившейся ситуации недовольство ООО «Тимекс» тем, что тариф на холодную воду перешел к МУП «Комплекс». По мнению властей, ранее ООО «Тимекс» продавало воду по завышенной цене и не платила МУПу «Комплекс». В свою очередь МУП «Комплекс», несмотря на сложившуюся задолженность и понесенные убытки, не предпринимал попыток ограничения поставок воды на градообразующие предприятия города, в том числе на котельную ООО «ПЭК», которая производит тепло и горячую воду для большинства жителей Переславля.

Как бы то ни было, сейчас можно констатировать, что ситуация на промышленной площадке «Славич» сложилась тяжелая. Смогут ли администрация городского округа и МУП «Комплекс» преодолеть кризис и договориться с ООО «Тимекс», станет ясно уже 10 июня.

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