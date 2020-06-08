Бишкек, , 17:39 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с председателем фонда по управлению госимуществом Жылдызбеком Исакуловым меры по повышению инвестиционной привлекательности государственного имущества. Об этом сегодня, 8 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам главы ФУГИ, благодаря образованию госучреждения «Аукционный центр», которое проводит онлайн-аукционы на аренду госимущества, удалось в несколько раз увеличить поступления в бюджет от этой сферы деятельности фонда.

Он отметил, что за чистая прибыль государственных предприятий по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 550 млн сомов (506 млн рублей), что на 10% или на 50 млн сомов (46 млн рублей) превышает плановый показатель.

В свою очередь президент Жээнбеков выразил мнение, что помимо приватизации госимущества необходимо также внедрять механизмы государственно-частного партнерства, инвестиционной аренды, доверительного управления имуществом и передачи отдельных функций под аутсорсинг.