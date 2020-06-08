8 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Александр Сагин, , 18:46 — REGNUM В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который принципиально меняет систему расчета стоимости нотариальных действий. Если кратко, то смысл инициативы таков: все этапы работы нотариуса, которые носят неотъемлемый характер, не могут относиться, как сейчас, к услугам правового и технического характера. При этом, так как предложено отказаться от системы услуг правового и технического характера, вся взимаемая за нотариальное действие сумма должна входить в единый, экономически обоснованный и контролируемый государством тариф.

Мартинус Рёрбюе. Турецкий нотариус составляет брачный контракт. 1837

Статус обязательных, согласно законопроекту, приобретают такие виды действий нотариуса, как правовой анализ документов, подготовка их проектов, изготовление копий и сканов, консультирование заявителя, отображение на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том числе в электронной форме и ряд других.

На первый взгляд, никакой «революции» в этом положении закона нет, ведь на практике ни одну нотариальную услугу невозможно оказать без совершения какого-либо из этих действий, которые сейчас классифицируются как услуги правового и технического характера. И именно этот терминологический нюанс вводит в заблуждение многих граждан, которые думают, что можно совершить нотариальное действие без этих «навязанных услуг», что приводит порой к судебным искам. Буквально месяц назад Конституционный суд вынес решение, согласно которому «если совершение нотариального действия связано с необходимостью оказания нотариусом услуг правового и технического характера, то отказ обратившегося к нотариусу лица от оплаты таких услуг, носящих обязательный характер, влечет невозможность нотариального действия и, соответственно, ведет к отказу нотариуса в его совершении».

Квентин Массейс. Нотариус. 1510-1520

Новый законопроект прямо указывает, что все этапы работы нотариуса необходимы для обеспечения законности того или иного нотариального действия. При этом сохраняется принцип полной имущественной ответственности нотариуса. Что касается порядка оплаты стоимости нотариальных действий, то, по предложению авторов законопроекта, итоговая сумма здесь должна складываться из двух величин — федерального и регионального тарифов. Статус федеральных получат те тарифы, которые на данный момент зафиксированы в Налоговом кодексе РФ и Основах законодательства РФ о нотариате. В свою очередь, размер регионального тарифа будет различаться в зависимости от субъекта РФ, где совершается нотариальное действие. Он должен учитывать экономические реалии этого региона, в том числе и величину прожиточного минимума на душу населения, которая устанавливается каждым субъектом РФ.

Важное уточнение — формулу для ежегодного расчета регионального тарифа будет утверждать Министерство юстиции РФ, тем самым обеспечивая контроль со стороны государства за стоимостью нотариальных действий. Таким образом, экономически обусловленная разница в размерах региональных тарифов направлена на то, чтобы обеспечить доступ к квалифицированной правовой помощи, которую оказывает нотариус, жителям всех субъектов РФ.

Еще один фактор, напрямую влияющий на расчет стоимости нотариальных действий, — принцип самофинансирования нотариата. Каждый нотариус самостоятельно несет все расходы на содержание и оснащение своей конторы, выплату заработной платы своим сотрудникам, заключение договора личного страхования профессиональной ответственности и так далее. Кроме того, за счет взносов нотариусов формируется финансовая база для системы страхования нотариата, реализуются социально-значимые программы, такие как поддержка нотариальной деятельности в труднодоступных и малонаселенных местностях. Значительная часть затрат нотариата идет на разработку, создание и поддержку работы его масштабной электронной инфраструктуры, куда входят в том числе бесплатные онлайн-сервисы по проверке юридически значимой информации.

Нотариальная контора Дмитрий Cкляренко

Кроме того, уже сейчас нотариат готовит «цифровую» основу для работы нотариусов в новых форматах — удаленном и дистанционном, которые необходимы для обеспечения граждан и бизнеса правовыми гарантиями в условиях цифровой экономики. Все сопутствующие расходы здесь также покрываются исключительно за счет средств нотариата, без дотаций из госбюджета. Таким образом, введение новой системы оплаты нотариальных действий обусловлено объективной причиной: необходимостью и впредь гарантировать доступную нотариальную помощь всем жителям России под государственным контролем, при этом сохранять самообеспечение нотариата как правового института.

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