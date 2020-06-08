Москва, , 17:23 — REGNUM В Госдуме 10 июня состоится «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В среду (10 июня) у нас будет в рамках «правительственного часа» выступать министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров», — сказал Володин.

Парламентарии готовятся к диалогу, проработка тем будет продолжатся до среды.

«Сейчас депутаты приезжают с регионов, у них много новой информации и предложений по итогам встреч с избирателями, и сама по себе тема требует этого, потому что речь идет о поддержке промышленности, о поддержке регионов, и мы все эти вопросы будем обсуждать в среду», — отметил спикер Госдумы.