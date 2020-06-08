Москва, , 17:20 — REGNUM Ограничение доходов топ-менеджеров государственных компаний приведёт к ухудшению качества управления в этих структурах из-за серьёзной конкуренции за кадры со стороны частного сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила управляющий партнер Zoom Executive Search & Leadership Consulting Ольга Щербакова.

«В том случае, если доход топ-менеджеров государственных компаний и госкорпораций действительно ограничат 30 миллионами рублей с учётом бонусов, привлекать людей с рынка станет гораздо сложнее и эффективность таких структур значительно снизится», — заявила Щербакова.

Зарплаты топ-менеджмента в крупнейших российских и международных частных компаниях в разы выше, поэтому госкомпаниям придётся либо искать кандидатов, для которых основным мотиватором является работа на государство и близость к власти, либо значительно снижать для кандидатов требования, считает эксперт.

«Специфика подбора топ-менеджмента такова, что в роли кандидатов на должность обычно выступают люди, уже занимающие высокооплачиваемые должности. Топ-менеджеры такого уровня редко сами выходят на рынок в поисках новой работы. Поэтому госкорпорациям придется очень постараться, чтобы убедить топ-перфомеров и сильных руководителей перейти на более низкую заработную плату», — указала она.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила о том, что в правительстве рассматривается предложение ограничить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур на уровне не более 30 млн рублей. Исключения возможны, но устанавливать их будет лично президент РФ.