Москва, , 17:16 — REGNUM Мер поддержки фермеров, которые предложены в плане восстановления экономики, представленном презенту РФ Владимиру Путину, не достаточны, считает директор фермерского базара «Петровский» Андрей Аверьянов. Об этом он сегодня, 8 июня завил ИА REGNUM.

«20% торговых мест, которые будут выделены специально для фермеров — это, безусловно, хорошая инициатива. Но данное предложение касается только сбыта продукции, но не поддерживает фермеров на этапах производства. На мой взгляд, было бы логично предоставить фермерам субсидии и поддержку в денежном эквиваленте, предложить налоговые каникулы или предоставить лояльные условия для покупки топлива», — отметил Аверьянов.

К тому же, по его словам, каждое новое место сбыта продукции несет ряд вопросов, которые фермер должен решить: посадить продавцов на место и выплачивать им зарплату или торговать самому. «А чем больше задач приходится выполнять, тем меньше времени и сил остается на основную деятельность. От этого снижается качество и уменьшаются объемы партий, потому что фермерские продукты — это в первую очередь ручной труд, опыт и собственные технологии», — добавил он.